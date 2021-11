Rumble in the Jungle št. 2: Canelo Alvarez proti Makabuju v Kongu?

Vodstvo organizacije WBC je na sredinem zasedanju v Ciudad de Mexicu odobrilo zahtevo trenerja in menedžerja mehiškega šampiona Saula Alvareza, Eddyja Reynosa, po spopadu s prvakom kruzerske kategorije Ilungo Juniorjem Makabujem. Canelo Alvarez je kot prvi v boksarski zgodovini na začetku novembra postal absolutni prvak supersrednje kategorije, ko je v enajsti rundi s tehničnim nokavtom premagal Američana Caleba Planta in združil vse štiri šampionske pasove.

Dvoboj v Kongu bi bil najodmevnejši po legendarnem spopadu Mohameda Alija z Georgeem Foremanom leta 1974, ko sta se Američana v takratnem Zairu, natančneje v Kinšasi, pomerila na štadionu 20. maja (zdaj štadion Tata Raphaël). Ali je takrat še nepremaganega Foremana premagal z nokavtom v osmi rundi.

Zmaga nad Makabujem bi mu prinesla že petega, a v kruzerski kategoriji se mehiški as še nikoli ni preizkusil, zato je moral Reynoso uradno zahtevati posredovanje WBC, ki je dvoboju prižgala zeleno luč. Zdaj se morata dogovoriti še oba tabora, sicer sledi javno zbiranje ponudb promotorjev.

»Vemo, da je močan, a Canelo ga lahko premaga. Številni pravijo, da je to noro, a tudi meni so rekli, da sem nor, ko smo mu v mladinskih kategorijah iskali težje tekmece. Zelo zaupam Canelu. Zelo je močan in ima številne kvalitete, vem, da bo ta dvoboj dobil,« je samozavesten Reynoso.

Spopad bi lahko gostil tudi Kongo

31-letni Alvarez se je enkrat preizkusil v poltežki kategoriji, in sicer novembra 2019, ko je s tehničnim nokavtom opravil s Sergejem Kovalevom. Nekaj ponudb naj bi Canelov tabor dobil tudi za spopad v Kongu, od koder izvira Makabu.

»Bomo videli, če se lahko dogovorimo. To je še en izziv. Tako kot smo sprejeli izzive pri 168 in 175 funtih (76,2 kg in 79,4 kg) bomo zdaj šli na kruzersko težo,« je še povedal Reynoso. Makabu je nanizal že devet zaporednih zmag od poraza s Tonyjem Bellewom leta 2016, ko je izgubil s tehničnim nokavtom v tretji rundi. Zastopa ga sloviti Don King, ki je oktobra oznanil dogovor za spopad s Thabisom Mchunujem. A predsednik WBC Mauricio Sulaiman medtem trdi, da Mchunu do 8. januarja ne bo pripravljen.

34-letni Makabu je dejal, da se že veseli spopada s trenutno verjetno najboljšim boksarjem na svetu.

»Zelo sem srečen, ker se bom boril z najboljšim boksarjem na planetu. Canelo je premagoval vse, a zdaj se bo pomeril z enim čvrstim možakom. Boril se bom kjerkoli. Četudi bodo dvoboj priredili v njegovi lastni hiši in brez gledalcev, se bom boril,« je iz južnoafriškega Johannesburga, kjer zdaj prebiva, sporočil Makabu.

Dvoboj titanov leta 1974 v Kinšasi se je končal z zmago Alija v zaključku osme runde: