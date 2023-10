Slovenci v boju za Pariz: današnji tekmec so gostitelji Japonci

Slovenska odbojkarska reprezentanca je sprejela predzadnji izziv v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki bodo naslednje leto v Parizu. Današnji tekmec Slovenije so Japonci, tekma v Tokiu se je začela ob 12.25, zmagovalec dvoboja pa bo že imel na stežaj odprta vrata proti Parizu 2024. V nedeljo se bo Slovenija pomerila s Srbijo, Japonska z ZDA.

Preberite tudi: Odbojkarji nad Japonce: prek samuraja do olimpijskega raja

Izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja so na turnirju izgubili proti ZDA (1:3), prej pa s 3:0 premagali Tunizijo in Turčijo ter z izidom 3:1 Finsko in Egipt. Japonci so v dosedanjem delu kvalifikacij izgubili proti Egiptu, potem ko so že vodili z 2:0 v nizih, točko pa so prepustili tudi ob zmagi proti Finski s 3:2 v nizih. Pozneje so po vrsti z izidom 3:0 v nizih premagali Tunizijo, Turčijo in Srbijo.