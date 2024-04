Slovenski as do odmevne zmage v Zagrebu, iztiril ga ni niti zaplet s tekmecem

Vrhunski slovenski borec Sašo Vorkapić je slavil odmevno zmago na prireditvi Golden Fight 4 v Zagrebu. V tamkajšnjem glavnem dvoboju po pravilih K1 je prepričljivo po točkah – tudi s pomočjo spektakularnih nožnih in ročnih udarcev – premagal domačega matadorja Karla Kedveša.

Novomeškega asa ni vrgla iz tira niti zamenjava tekmeca: Karlo je namreč pičle tri dni pred spektaklom vskočil namesto svojega brata Andreja Kedveša, ki je bil zaradi zdravstvenih težav prisiljen odpovedati obračun. Z njim bi se Sašo spoprijel v kategoriji do 68 kilogramov, Karlo pa jih je imel še na uradnem tehtanju 74,9 kilograma.

»Spustil se je lahko do 72,3 kilograma, a sem kljub temu sprejel borbo. Uradno bi se morala namreč pomeriti v kategoriji do 71 kilogramov,« je zaupal Vorkapić, ki je imel vse tri runde pobudo v svojih rokah in nogah, tako da o zmagovalcu na koncu ni bilo nobenega dvoma. Tako je 29-letni član novomeškega kluba Scorpion v svojo korist odločil še peti zaporedni profesionalni dvoboj.

Sašo Vorkapić je v svojo korist odločil še peti zaporedni profesionalni dvoboj. FOTO: Luka Rifelj

Kar bo rekel »general«, bo kot »vojak« tudi izpolnil

»Karlo si zasluži vse spoštovanje, da je po odpovedi svojega brata privolil v dvoboj z menoj,« je Vorkapić povedal o tekmecu in svoj pogled usmeril v prihodnost: »Moj veliki cilj je nastop na spektaklu združenja One Championship, za katerega sem že prejel ponudbo na lanskem amaterskem svetovnem prvenstvu v tajskem boksu v Bangkoku. Upam, da se bomo za borbo dogovorili letos ali v začetku prihodnjega leta,« je razkril v petih profesionalnih obračunih še neporaženi slovenski borec.

Naslednji dvoboj bo imel že 28. aprila na mednarodnem turnirju v Novem Sadu, konec maja ga čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Grčiji, v začetku avgusta pa se bo najverjetneje spet boril na prireditvi Golden Fight. »Šel bom korak za korakom in kot 'vojak' izpolnil, kar bo rekel naš 'general',« je v smehu sklenil Vorkapić.

Pred približno 5000 gledalci, kolikor se jih je zbralo na tribunah dvorane Dražena Petrovića, je bil uspešen tudi Matija Koščak, ki je bil v kategoriji do 81 kilogramov po točkah boljši od Hrvata Blaža Krušlja.