Tekma v središču Osla ni šla po željah Šutejeve

Tina Šutej je na atletski diamantni ligi v Stockholmu v skoku s palico zasedla peto mesto s 4,38 metra. Tekmo v tej disciplini so pripravili v središču mesta kot uvod v nedeljski glavni program na štadionu, kjer bo v metu diska nastopil še slovenski rekorder Kristjan Čeh.

Američanka Sandi Morris je po Rimu 6. junija dosegla drugo zaporedno diamantno zmago. Dvakratna svetovna prvakinja v dvorani (2018 in 2022), ki se ponaša tudi z olimpijskim srebrom in tremi svetovnimi srebrnimi medaljami, je edina preskočila 4,73 in 4,82 m.

Druga je bila bronasta z dvoranskega SP marca letos v Nanjingu na Kitajskem Angelica Moser s 4,53 m. Švicarka je na dvoranskih EP leta 2021 in letos v Apeldoornu edina premagala Šutejevo. Ta pa je bila pred njo v Nanjingu, kjer je s srebrom zbirko svojih medalj na velikih tekmah povečala na šest.

Šestintridesetletna Šutejeva je v prvih poskusih preskočila 4,23 in 4,36 m in tedaj z Gabrielo Leon iz ZDA povedla. Morrisova tedaj še ni začela nastopati, ostale pa so bile že na tekmovališču. Tudi Moserjeva, ki pa je na drugi višini tekme in svoji prvi letvico prvič podrla.

Med osmerico tekmovalk s štartnega seznama je le peterica nadaljevala na 4,53 m, Morrisova je bila prvič neuspešna. Moserjeva je šla prva prek letvice, Šutejeva kot tretja po vrsti pa ne. Članica celjskega Kladivarja je bila tudi drugič neuspešna. S tem je nazadovala na peto mesto in tam tudi ostala po tretjem skoku, v katerem ni šla prek letvice.

Med preostalo četverico je bila v tretjem poskusu na 4,63 m kot prva uspešna Moserjeva in takoj nato Morrisova. Tedaj sta končali Leonova in Italijanka Roberta Bruni, slednja je bila zaradi manj poprav tretja.

Na 4,73 m je bila Morrisova prvič že prek letvice, Moserjeva pa je trikrat podrla in zasedla drugo mesto. Šutejeva pa je tekmo končala mesto nižje kot na prejšnji diamantni seriji v večnem mestu.

S 15 točkami je slovenska rekorderka na četrtem mestu v diamantnem točkovanju skoka s palico v sezoni. Brunijeva je povedla z 18 točkami, Morrisova pa je s 13 točkami takoj za Šutejevo peta. Druga je dvakratna zaporedna svetovna prvakinja Katie Moon iz ZDA. Tokrat odsotna nekdanja olimpijska zmagovalka (2021) in aktualna srebrna olimpijka ima 15 točk, tako kot tretjeuvrščena Leonova in Šutejeva.