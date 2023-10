Vsi smo v pričakovanju maratona

Ta konec tedna bodo naše ulice in ceste znova polne tekačic in tekačev, ki se bodo pomerili na že 27. Volkswagen Ljubljanskem maratonu. Največja mednarodna tekaška prireditev pri nas je trdno zasidrana v mednarodnih športnih koledarjih ter v Ljubljano vedno znova privabi številne športnice in športnike od blizu in daleč, ki se spopadejo s fizičnim in psihičnim izzivom.

Ljubljana je športno mesto, v katerem skrbimo za aktivnost vseh meščank in meščanov. Hkrati pa podpiramo in spodbujamo vrhunske športnice in športnike, ki po svetu širijo dober glas o našem mestu ter jim zagotavljamo kakovostne razmere za vadbo.

Redna telesna dejavnost pomembna za kakovostno življenje

Na Mestni občini Ljubljana se zavedamo, kako pomembna je redna telesna dejavnost za kakovostno življenje v vseh življenjskih obdobjih, zato prebivalke in prebivalce na različne načine spodbujamo h gibanju. Nenehno urejamo in dopolnjujemo športno infrastrukturo na prostem. Veseli smo, da so otoki športa, ki smo jih uredili v vseh četrtnih skupnostih, med rekreativci zelo priljubljeni, veliko pozornosti namenjamo tudi urejanju zelenih površin, parkov in mestnih gozdov, ki predstavljajo idealno okolje za rekreacijo in sproščanje na prostem. Skrbimo tudi za športno infrastrukturo v zaprtih prostorih. Med drugim težko čakamo na novi Športni center Ilirija, ki bo odprl svoja vrata prihodnje leto. V njem bodo poleg plavalcev dobili prostore za vadbo tudi drugi športniki.

Letos smo se odločili, da k redni telesni aktivnosti posebej spodbudimo tudi tiste, ki še niso dovolj dejavni. V okviru programa Ljubljana je šport smo zasnovali športne vadbe Gremo na …, pri katerih lahko začetniki med drugim telovadijo, tečejo, kolesarijo, plavajo, igrajo golf in supajo, lahko pa se tudi spoznavajo z urbanimi športi (rolkanje, rolanje, kotalkanje, vožnja s skirojem …). Med najbolj priljubljenimi vadbami je Gremo na tek, saj začetniki s kombinacijo hoje in teka spoznavajo lepote teka in morda bo v naslednjih letih tudi kdo, ki je tu naredil prve tekaške korake, sodeloval na maratonu in tako uresničil svoje sanje. Letos smo prvič priredili Festival športa, ki smo ga končali s koncertom Magnifica, veseli me, da je celoten program potekal brez alkohola.

Ljubljana je mesto športnikov in športa

K uresničenim ciljem vodi veliko korakov, med katerimi je najtežji prav prvi. In ker je v Ljubljani toliko možnosti za rekreacijo, verjamem, da tudi ta prvi korak ni tako zelo težak! Samo odločiti se je treba za zdrav in aktiven življenjski slog.

Spoštovani tekačice in tekači,

želim vam odličen tek ter uresničitev zastavljenih ciljev! Z veseljem bom navijal prav za vsakega od vas in vam na ciljni črti stisnil »petko«. To bo spet pravi tekaški praznik in res se veselim neverjetnega vzdušja ob progi, za katero vsako leto poskrbijo navijači.

Ljubljana je mesto športnikov in športa, je zdravo, zeleno in varno mesto, v katerem ob spoštovanju naših različnosti skupaj gradimo solidarno, strpno in tovariško mesto, zame najlepše na svetu. Srečno!