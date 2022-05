Bitka za Alberto se je začela z velikim pokom in 15 goli

Hokejisti Calgary Flames na zahodu in Carolina Hurricanes na vzhodu so na domačem ledu dobili prvi tekmi konferenčnih polfinalov in v boju na štiri zmage povedli z 1:0. Flames so kar z 9:6 premagali Edmonton Oilers, po sedmih tekmah krvnike Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, Hurricanes pa so z 2:1 po podaljšku odpravili New York Rangers. Hurikani so na prvi tekmi polfinala vzhodne konference po podaljšku premagali rangerje; odločilni gol za zmago na domačem ledu v Raleighu je dosegel Ian Cole po 3:12 minute podaljšane igre.

»Plošček mi je po strelu branilca Brendana Smitha uspelo preusmeriti v mrežo. Sprva sem iskal nekoga, da bi mu podal, vendar nihče ni bil v dobrem položaju. Rekel sem si, da bom poskusil s strelom, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Hokej je igra čudnih odbitkov in slučajno je plošček šel v mrežo,« je po zmagi dejal Cole in odkrito dodal: »Ni bila ravno lepa zmaga, a se je ne branimo.«

Calgaryju prva bitka za Alberto

Sebastian Aho je tekmo za domačo ekipo izenačil na 1:1 slabi dve minuti in pol pred koncem rednega dela. Vratar gostov Igor Šesterkin je sicer njegov prvi poskus zaustavil, vendar je Aho svoj odbitek nato sam pospravil v mrežo. Domači vratar Antti Raanta je za prve nosilce metropolitanske skupine zbral 27 obramb. Za goste iz New Yorka je gol dosegel Filip Čytil, Šesterkin pa je za druge nosilce metropolitanske skupine zaustavil 24 strelov. Druga tekma v boju na štiri zmage bo v petek.

Na zahodu pa so v Calgaryju domači Flames zapravili prednost štirih golov, preden so se vrnili v igro in dobili prvo tekmo konferenčnega polfinala. Matthew Tkachuk je za Calgary dosegel hat-trick, Blake Coleman je k zmagi z 9:6 dodal dva gola, Andrew Mangiapane in Rasmus Andersson pa sta se za prve nosilce pacifiške skupine izkazala vsak z golom in dvema podajama. Vratar Jacob Markström je zaustavil 22 strelov.

Za Edmonton, ki je pred tem šele po sedmih tekmah izločil Kopitarjeve kralje, je Connor McDavid zbral gol in tri podaje, Zach Hyman je zadel dvakrat, Leon Draisaitl pa je dodal zadetek in dve podaji. Vratar Mike Smith je dovolil tri zadetke iz desetih strelov, nato pa ga je že v uvodni tretjini zamenjal Mikko Koskinen, ki je zbral 32 obramb. Druga tekma konferenčnega polfinala bo v petek.