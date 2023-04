Jeseničani naredili prvi korak k naslovu prvaka

Jeseničani so tako kot lani v finalu regionalnega tekmovanja. V prejšnji sezoni so morali na koncu priznati premoč Asiagu. V polfinalu so Jeseničani s 4:0 v zmagah odpravili Ritten, Cortina pa je imela precej več dela, saj je s 4:3 v zmagah ugnala mlado salzburško ekipo.

Finale se ni začel po željah domačih. Kljub rahli premoči so v prvem delu zaostajali, ko je gostujoča ekipa z natančnim strelom povedla v osmi minuti. Blizu izenačenja je bil Gašper Seršen, vendar je zadel le okvir vrat.

V nadaljevanju pa so domači hitro postavili stvari na želeno mesto. Najprej je takoj na začetku druge tretjine Žan Jezovšek izenačil, zatem so se domači ubranili, ko so imeli gostje igralca več, na polovici tekme pa so svoj prvi "power play" izkoristili že po pol minute. Za prvo vodstvo v finalu je poskrbel Eric Pance. V 38. minuti so gostje že dvignili roke v znak veselja ob izenačenju, a je sodniški ogled posnetka pokazal, da plošček ni prešel golove črte vrat Anttija Karjalainena.

Odlični Karjalainen poskrbel, da v Podmežakli ni bilo podaljška

Ko je nato v 48. minuti Jezovšek lepo preigral dva branilca in še vratarja Marca de Filippa za 3:1, se je zdelo, da imajo železarji vse pod nadzorom. Vseeno je sledila razburljiva končnica, saj je Cortina dve minuti pred koncem znižala, potem pa zaigrala še brez vratarja. Dvakrat je Karjalainen rešil domače pred podaljškom, nato pa sta nekaj sekund pred koncem Jezovšek kot podajalec in Erik Svetina kot strelec z zadetkom na prazna vrata potrdila zmago.

Po današnji tekmi bo druga v torek v Cortini, tretja v četrtek spet na Jesenicah in četrta naslednjo soboto v Italiji. Če prvak takrat še ne bo znan, pa so naslednji termini finala še 18., 20. in 22. april.