Zmaji so se znesli nad železarji

Hokejisti SŽ Olimpije so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva slavili visoko zmago. V ljubljanski dvorani Tivoli so kar z 9:3 (3:0, 4:1, 2:2) odpravili igralce kluba Sij Acroni Jesenice.

Za Ljubljančane so zadeli v polno Aljaž Predan (12., 40., 55.), Nik Simšič (18., 22., 25., 30.), Maris Bičevskis (19.) in Žiga Mehle (59.), za Jeseničane pa Tadej Čimžar (36.), Urban Sodja (50.) in Grega Pazlar (60.).

Moštvi igrata na štiri zmage, naslednja tekma pa bo že v nedeljo (z začetkom ob 17. uri) na Jesenicah.

Zeleno-beli zmaji so si doslej v samostojni Sloveniji priigrali 18 naslovov prvaka, jeseniški pa 13. Vse lovorike od sezone 1991/92 so sicer osvojili zgolj hokejisti iz Ljubljane in Jesenic.