Adam Yates k Tadeju Pogačarju

Tadej Pogačar bo, kot kaže, prihodnje leto na Touru lahko računal na zvezdniškega pomočnika. Njegova ekipa UAE je naznanila, da se ji bo za tri leta pridružil Adam Yates, ki zapušča vrste Ineosa.

»Zelo se veselim tega, da se bom pridružil ekipi UAE. Skozi leta sem spremljal, kako ta ekipa raste, in nisem mogel zavrniti priložnosti, da se ji pridružim. Čutim, da prihajam v najboljša kolesarska leta, tako da bo ekipa od mene dobila največ, kar lahko. Veselim se tega, da bom dirkal skupaj s številnimi kolesarji iz svetovnega vrha in da bom prispeval k temu, da bo ta ekipa številka ena na svetu,« je ob najavi prestopa povedal Yates, 30-letni Britanec, ki je sedem let branil barve BikeExchanga, zadnji dve sezoni pa je nosil dres Ineosa.

Gre za izvrstnega hribolazca, ki je večji del kariere dirkal z bratom dvojčkom Simonom Yatesom, s katerim sta lani ubrala vsak svojo pot. Adama, ki je v karieri slavil 18 zmag, med njimi na dirki po Kataloniji in ZAE, je zdaj pripeljala do ekipe UAE, v kateri ne bo sodeloval le s Pogačarjem, temveč tudi Janom Polancem, Domnom Novakom in športnim direktorjem Andrejem Hauptmanom.

»Z veseljem sprejemamo Adama v našo ekipo za naslednja leta. Njegova sposobnost doseganja zmag in vrhunskih rezultatov je impresivna, pokazal je, da stanovitno razvija svoj talent. Vemo, da je kolesar, ki dirka s slogom, in verjamemo, da se bo dobro vklopil v našo zasedbo, ki jo krepimo za prihodnja leta,« pa je najbolj odmevno letošnjo okrepitev (pred tem so najavili prihod Novaka, Tima Wellensa in Felixa Großschartnerja) komentiral direktor ekipe Mauro Gianetti.

O konkretni vlogi Yatesa v ekipi še ni bilo govora, če bo na Touru Pogačarjev pomočnik, bo močno okrepil gorske vrste, saj gre za kolesarja, ki je na 4. mestu že končal Tour (2016) in Vuelto (2021).