Etapa Filippu Ganni, rdeča majica Tadeju Pogačarju

Filippo Ganna je še vedno nepremagljiv v vožnji na čas. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP



Sledi mu Almeida

Na dirki po Združenih arabskih emiratih se je dan začel z nepričakovanim slovesom zmagovalca 1. etapein njegove ekipe Fenix Alpecin (v ekipi so odkrili primer okužbe z novim koronavirusom), nadaljeval pa s pričakovanim razpletom 2. etape. V vožnji na čas je bil najboljši svetovni prvakpa je s 4. časom skočil na vrh skupnega seštevka.Ganna v vožnji nas čas ne pozna poraza že od lanskega januarja in stoodstotni izkupiček v zadnjem letu dni je obdržal tudi tokrat. Z izjemno predstavo na 13 km dolgi ravninski trasi si je prikolesaril že osmo zaporedno zmago v tej disciplini. Italijan iz ekipe Inoes je s časom 13:56 za las zgrešil povprečno hitrost 56 km/h (55,981), kar je bilo dovolj, da je za 14 sekund prehitel Švicarja(Education First), tretji je bil Pogačarjev moštveni kolega pri ekipi UAE, ki je zaostal 21 sekund.Slovenski zvezdnik, ki je v vožnji na čas nastopil prvič po izjemni zmagi v 20. etapi Toura, je na 4. mestu zaostal za 24 sekund. Bil pa je hitrejši od vseh drugih kandidatov za vrh v skupnem seštevku. Najbolj se mu je približal Portugalec(Deceuninck Quick Step), ki za Komendčanom zaostaja le pet sekund. Na papirju še vedno najnevarnejši Pogačarjev tekmec za končno zmago(Ineos) je končal na 34. mestu 0:58 za zmagovalcem, za Pogačarjem pa v skupnem seštevku na 5. mestu zaostaja 39. sekund.Pogačarjev slovenski moštveni kolegaje nil 21 (0:49),(BikeExchange) pa je končal na 89. mestu (1:40). Dirka se bo jutri nadaljevala z gorsko 3. etapo, cilj bo na Džabel Hafitu, kjer sta se lani končali dve etapi, eno je dobil Yates, eno pa Pogačar, ki bo na dirki po ZAE prvič branil rdečo majico, ki jo je leta 2019 osvojil