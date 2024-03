Pedersen v šprintu ugnal van der Poela, Slovencev ni bilo pri vrhu

Danski kolesarski as Mads Pedersen (Lidl Trek) je zmagovalec enodnevne belgijske klasike Gent–Wevelgem. Na 253,1 km dolgi trasi od Ieperja do Wevelgema je v šprintu ugnal Nizozemca Mathieuja van der Poela (Alpecin Deceuninck). Slovencev ni bilo pri vrhu. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil 13.

Dirka se je kot vselej razživela v bolj razgibani drugi polovici trase. Vnovič je bil zelo dejaven svetovni prvak van der Poel, ki je na zahtevnih odsekih s klanci in kockami skupaj z ostalimi ubežniki razbil glavnino. Pred zadnjimi 50 km je imela vodilna skupina pol minute naskoka pred glavnino, ob zadnjem prečkanju Kemmelberga pa je pospešil Pedersen, z van der Poelom pa sta se znebila Novozelandca Laurencea Pithieja (Groupama FDJ).

Hitro je postalo jasno, da bosta zmagovalec te dirke leta 2020 Pedersen in svetovni prvak van der Poel obračunala za zmago, potem ko je prednost pred zasledovalci zrasla na več kot minuto.

Šprint je prvi začel Pedersen, van der Poelu pa je tik pred ciljem zmanjkalo moči, s čimer se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Pedersen je slavil 41. zmago v karieri in sedmo letos. Tretje mesto je zasedel Belgijec Jordi Meeus (Bora Hansgrohe).

Na 86. izdaji preizkušnje na poljih Flandrije so nastopili štirje Slovenci, a nihče ni posegel v boj za najvišja mesta. Najvišje je končal Mohorič, ki je bil 13. in osvojil 50 točk za lestvico Mednarodne kolesarske zveze UCI. Jan Tratnik (Visma Lease a Bike) preizkušnje ni končal, potem ko je v prvi polovici trase grdo padel. Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla) sta prav tako ostala brez uvrstitve.