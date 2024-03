Po pravi vremenski loteriji Rogličeva Bora Hansgrohe zunaj deseterice

V tretji etapi kolesarske dirke svetovne serije Pariz–Nica, ekipnem kronometru v okolici Auxerra, je zmagala ekipa UAE Emirates in prevzela rumeno majico. V spremenljivih vremenskih razmerah je Bora Hansgrohe slovenskega kolesarja Primoža Rogliča zaostala za 54 sekund in končala na 11. mestu.

V skupnem seštevku so bili pred današnjo etapo na vrhu trije šprinterji, zaradi boljših uvrstitev je imel rumeno majico Laurence Pithie (Groupama FDJ) pred Dancem Madsom Pedersenom (Lidl Trek) in Nizozemcem Olavom Kooijem (Visma Lease a Bike). Roglič je v skupnem seštevku zaostajal za deset sekund in zasedal 24. mesto, njegov glavni tekmec, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), pa je bil s šestimi sekundami zaostanka peti.

Danes so kolesarji vozili pretežno ravninsko ekipno preizkušnjo na čas, ki pa jo je zaznamovala tudi vremenska loterija. Sredi etape se je namreč močno ulilo in ekipe, ki so bile na vrsti proti koncu štartnega seznama, so imele precej težje delo. Med njimi je bila tudi Bora Hansgrohe, za katero je sicer Roglič prvi prevozil ciljno črto, toda njegov dosežek je pomenil šele 11. čas.

V ospredju pa so bili kolesarji UAE Emirates, ki so še imeli večinoma suho cesto. Drugi so bili kolesarji ekipe Jayco Alula s 15 sekundami zaostanka, tretji pa Education EasyPost (+ 0:20). Evenepoelov Soudal QuickStep je bil četrti (+ 0:21).

Rumeno majico vodilnega je oblekel član zmagovalne ekipe UAE Emirates, Američan Brandon McNulty, z enakim časom so za njim uvrščeni še sotekmovalci Novozelandec Finn Fisher-Black, Portugalec Joao Almeida in Avstralec Jay Vine.

Roglič je izgubil nekaj mest, zdaj je v seštevku 28., zaostaja za 54 sekund. Evenepoel je prav tako malenkostno izgubil v seštevku dirke, zdaj je osmi (+ 0:18).

V sredo kolesarje čaka naporna gorska etapa od Chalon-sur-Saona do Mont Brouillyja, dolga 183 km, na kateri bo sedem vzponov, tudi zaključni na Mont Brouilly, kjer bo v zadnjih treh kilometrih 7,6-odstotni naklon.