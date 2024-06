Za Pogačarja in Rogliča ne bo skrivanja, takoj bomo videli ognjemet

Kakšen bo boj velike četverice, Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela na letošnjem Touru, se sprašuje ves kolesarski svet. Pogovore smo poiskali pri petih nekdanjih slovenskih kolesarjih, ki so še vedno vpeti v vrtenje pedalov, Tadeju Valjavcu, Bogdanu Finku, Janiju Brajkoviču, Bojanu Ropretu in Primožu Čerinu. Pobarali smo jih tudi, kaj pričakujejo od uvoda v Italiji, kjer bo danes na sporedu najzahtevnejša 1. etapa v zgodovini Toura. Karavana bo morala na poti od Firenc do Riminija premagati 3.600 višinskih metrov.