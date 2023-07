Pogačar po deseto zmago v kraj srečnega imena

V nadaljevanju preberite:

Kolesarski šprinti so nevarni, če so speljani po zavitih in ozkih cestah ali pa na širokem dirkališču, v vsakem primeru pa je ta čas najmočnejši Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck). To sta pokazali 3. in 4. etapa Toura, v katerih so si Tadej Pogačar (UAE) in njegovi tekmeci v boju za rumeno majico vzeli dva dneva aktivnega premora. Nadaljevanje bo povsem drugačno, na vrsti so Pireneji.