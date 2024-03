Pogačar tekmece dotolkel s 30-kilometrskim pobegom

Napad je najboljša obramba za Tadeja Pogačarja (UAE), ki je v 6. etapi potrdil, da je za razred boljši od tekmecev na dirki po Kataloniji. Potem ko je gorski 2. in 3. etapo dobil s samostojnima napadoma okoli 7 km pred ciljem, je tokrat vse za seboj pustil že slabih 30 km pred svetiščem Queralt, kjer je slavil svojo četrto letošnjo zmago.

Pogačar bi si ob zajetni prednosti 2:27 pred najbližjim zasledovalcem Mikelom Lando (Soudal Quick Step) lahko privoščil tudi povsem obrambno taktiko in bi le sledil morebitnim napadom tekmecev, vendar to ne bi bilo v njegovi naravi.

Tudi v zadnji pravi gorski preizkušnji enotedenske dirke po Kataloniji je bika zgrabil za roge. To so sprva želeli storiti njegovi tekmeci iz ekipe Visma Lease a Bike, vendar so se grdo ušteli. Malo po polovici 154 km dolge preizkušnje s petimi klanci in kar 4100 višinskimi metri so pomočniki Seppa Kussa narekovali oster tempo, da bi svojemu kapetanu omogočili boj za etapno zmago.

Vendar so nato pobudo prevzeli Pogačarjevi pomočniki, ki so na tretjem od petih klancev tako navili tempo, da so odpadli vsi kolesarji nizozemske ekipe. Ti so zaostajali že skoraj poldrugo minuto, ko so se podali v divji lov v spustu.

Pri tem so bili uspešni, vendar je bilo nadaljevanje že napisano. Na vrsti je bil naslednji klanec, na katerem so bili posebej bojeviti kolesarji ekipe Movistar. Tedaj se je Pogačar moštvenim kolegom zahvalil za opravljeno delo in vse niti dirke prevzel v svoje noge. Slabe tri km pred vrhom vzpona in malo manj kot 30 km pred ciljem je v kratkem času skočil trikrat. Po prvem skoku so bili za njim še štirje kolesarji, po drugem dva, po tretjem nihče več.

Najbolj vztrajna Landa in Bernal

Spet mu je najbolj vztrajno sledil Landa, ki je do vrha izgubil 22 sekund, preostali zasledovalci precej več. Med njimi je bil najbolj razpoložen Egan Bernal (Ineos), ki je po spustu združil moči z Lando, vendar se Pogiju nista približala na manj kot 45 sekund.

S takšnim naskokom je začel 6-kilometrski ciljni vzpon, na katerem se je njegova prednost spet začela večati. Čeprav so 25-letnika s Klanca pri Komendi nekoliko ovirali policisti na motorjih, ki so se stežka prebijali skozi množico gledalcev, je na koncu znašala 57 sekund.

»Etapa je bila zelo težka, nadzirali smo jo od štarta. Na najtežjem vzponu je Visma Lease a Bike želela narekovati še ostrejši tempo, tam je bilo res težko in samo deset nas je ostalo spredaj. Ko so se preostali vrnili, sem napadel, nekaj kolesarjev je še sledilo in mislil sem, da nas bo prišlo nekaj skupaj na vrh. Samostojen spust je bil lep, sicer sem pa zelo trpel,« je povedal Pogačar, ki je slavil četrto letošnjo zmago, 67. v karieri, prednost v skupnem seštevku pa povečal na 3:31.

V sklepni 7. etapi v Barceloni bi si lahko privoščil umirjeno obrambno taktiko ...

