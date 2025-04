Vingegaarda bomo videli šele v Franciji

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je odsoten vse od marčevskega odstopa na dirki Pariz - Nica, je že popolnoma osredotočen na dirko po Franciji. Kot je 28-letnik sporočil danes, bo njegova edina pripravljalna dirka kriterij po Dofineji med 8. in 15. junijem. Tam bo nastopil tudi najboljši kolesar na svetu, slovenski as Tadej Pogačar.

Medtem ko Pogačar dirka na klasikah, v nedeljo ga čaka še nastop na enodnevni dirki Liege - Bastogne - Liege, je Danec ta teden začel specifične priprave za Tour de France (od 5. do 27. julija) s treningom v vetrovniku v domačem Aalborgu. »Pomembno je, da delam na svojem položaju na kolesu, da ne bi ničesar prepustil naključju,« je v sporočilu za javnost njegove ekipe Visma-Lease a Bike pojasnil dvakratni zmagovalec francoske pentlje (2022, 2023).

Vingegaard v nasprotju s Pogačarjem sledi receptu Lanca Armstronga in Chrisa Frooma, ki sta celotno sezono podredila le dirki po Franciji. Foto Manon Cruz/Reuters

Vingegaard naj bi kmalu odšel na višinske priprave v Sierra Nevadi v Španiji. Nato se bo udeležil dirke po Dofineji v začetku junija, za tem pa ga čakajo še krajše višinske priprave v Tignesu v francoskih Alpah, preden bo začel naskok na rumeno majico.

»Zdaj sem popolnoma osredotočen na dirko po Franciji. Pretres možganov, ki sem ga utrpel po nesreči na Pariz - Nici je že za menoj in nimam drugih fizičnih težav," je poudaril Vingegaard in dodal: »Prava škoda, da mi ni uspelo končati dirke Pariz - Nica in da sem izpustil dirko po Kataloniji, a zdaj treniram brez težav.«

Vingegaard je februarja dobil dirko po Algarveju, o uspešnosti njegove sezone pa bosta odločila junij in predvsem julij v Franciji.