Tadeju Pogačarju zelena luč za Liege-Bastogne-Liege

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki je moral v sredo zaradi okužb v ekipi izpustiti dirko za valonsko puščico, bo lahko nastopil na jutrišnji dirki svetovne serije Liege-Bastogne-Liege. Kot so sporočili iz njegove ekipe UAE Emirates, so bili vsi vnovični testi njihovih kolesarjev in osebja negativni, tako da so dobili zeleno luč za nastop.



Dirko Liege-Bastogne-Liege je lani dobil Primož Roglič, Pogačar je zasedel tretje mesto, Matej Mohorič, ki bo nastopil tudi letos, pa je bil četrti.

