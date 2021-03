Van Aert zmagal v prvi etapi, Mezgec peti

Rezultati prve etape:

Na obali Tirenskega morja, v Lido di Camaiore se je začela 56. dirka Tirreno-Adriatico.Prva etapa je bila dolga 156 kilometrov s štartom in ciljem v Lido di Camaiore. Ravninska etapa, v kateri so morali že v uvodnih kilometrih trikrat čez isti gorski cilj tretje kategorije, leteči cilj je kolesarje čakal v zaključnih kilometrih.Na dirki so kar štirje Slovenci, prvo ime in glavni favorit dirke dveh morij je(UAE), dirkajo še(Bike Excange),(UAE) in(Bahrain Victorious).Etapo je zaznamoval beg petih kolesarjev, ki pa so vsi bili ujeti deset kilometrov pred ciljem. Potem so se začele priprave za zaključni šprint, v katerem se je najbolje znašel(Jumbo-Visma). Ukanil je tudi take specialiste, kot sta(Lotto Soudal) in(UAE). Odlično se je znašel tudi(BikeExchange), ki se je moral zadovoljiti s petim mestom. Jumbo Visma je danes slavila na dirki dveh morij, Tirreno-Adriatico, in dirki proti soncu, Pariz-Nica. Še ena potrditev, da postajajo najboljše moštvo na svetu. Vsi Slovenci so v cilj prišli z glavnino.1.(Jumbo-Visma)2.(Lotto Soudal)3.(UAE Team Emirates)4.(AG2R Citroen)5.(Team BikeExchange)