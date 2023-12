Svetovni prvaki so v Nemčiji najboljši

Nemška košarkarska reprezentanca je na nedeljski prireditvi v Baden-Badnu prejela nagrado za najboljšo ekipo leta. Športnika leta pa sta postala telovadec Lukas Dauser in biatlonka Denise Herrmann-Wick, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Pod vodstvom kapetana Dennisa Schröderja in veterana Andreasa Obsta je košarkarska reprezentanca septembra osvojila svoj prvi svetovni naslov v zgodovini in na poti do finalne zmage proti Srbiji v polfinalu premagala tudi Združene države Amerike.

»Košarka je odličen šport in upam, da bomo lahko prejeli spoštovanje za to, kar smo naredili v zadnjih dveh letih,« je ob tem dejal Schröder.

Herrmann-Wick je ob koncu biatlonske sezone 2022/23 napovedala upokojitev, potem ko je februarja pri 34 letih osvojila zlato in dve srebrni medalji na domačem svetovnem prvenstvu v Oberhofu. Skupaj z možem Thomasom Wickom leta 2024 pričakujeta prvega otroka.

Dauser pa je postal prvi telovadec po Fabianu Hambüchnu leta 2016, ki je prejel nagrado za nemškega športnika leta, potem ko je na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v Belgiji osvojil zlato kolajno na bradlji.