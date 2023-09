Nemci brez poraza prvič na svetovnem prestolu, Dennis Schröder MVP

Na svetovnem prvenstvu 2019 so nemški košarkarji zasedli šele 18. mesto, letos so svojo nalogo opravili v velikem slogu in brez enega samega poraza v osmih nastopih. V finalu so pod vodstvom najboljšega igralca mundiala Dennisa Schröderja ugnali Srbijo s 83:77 (69:57, 47:47, 23:26) in prekosili svoj uspeh iz leta 2002, ko so bili tretji na svetu z Dirkom Nowitzkim na čelu. V prvo peterko letošnjega SP so se uvrstili še Luka Dončić, Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Američan Anthony Edwards in Srb Bogdan Bogdanović.

Nemčija je zasluženo prišla do naslova in postala peta evropska država s šampionsko lovoriko po SFR Jugoslaviji (3), Sovjetski zvezi (3), ZR Jugoslaviji (2) in Španiji (2). To je bil šele peti evropski finale na SP in prvi po Tokiu 2006 med Španijo in Grčijo.

Nemčija si je po izenačenem prvem polčasu priigrala ključno prednost v tretji četrtini, ko je z agresivno obrambo tekmeca omejila na zgolj deset točk. Pred zadnjimi desetimi minutami je imela 12 točk prednosti.

Srbija se je v 35. minuti približala na 73:69, v zadnji minuti pa na 75:78 oziroma 77:79, vendar je Dennis Schröder v zadnjih trenutkih ohranil mirno roko. Zadel je tri proste mete, 21 sekund pred koncem pa je položil žogo v koš za 81:77 in s tem rešil vprašanje zmagovalca.

»Skoraj deset let sem čakal na ta trenutek. To je blagoslov in želim ga deliti z vsemi, ki jih imam rad. Ta ekipa je neverjetna skupina igralcev, ki je točno vedela, po kaj je prišla na SP. Vsakdo je imel svojo vlogo in vse je bilo podrejeno samo enemu cilju. Ostati neporažen na takem tekmovanju je velik dosežek,« je zadovoljni ocenil Schröder.

Strelci za Nemčijo: Schröder 28, F. Wagner 19, Voigtmann 12, M. Wagner 8, Bonga in Obst po 7, Theis 2; Srbija: Avramović 21, Bogdanović 17, Petrušev 10, Marinković in N. Jović po 9, Gudurić 4, S. Jović 3, Milutinov in Davidovac po 2.

Tretje mesto in s tem prvo kolajno na SP si je prislužila Kanada, po podaljšku je s 127:118 ugnala ZDA.

Slovenija je SP končala na 7. mestu, Luka Dončić pa je bil s povprečjem 27 točk na tekmo prvi strelec tekmovanja.

Končni vrstni red na 19. SP v košarki: 1. Nemčija, 2. Srbija, 3. Kanada, 4. ZDA, 5. Latvija, 6. Litva, 7. Slovenija, 8. Italija, 9. Španija, 10. Avstralija, 11. Črna gora, 12. Portoriko, 13. Brazilija, 14. Dominikanska republika, 15. Grčija, 16. Gruzija, 17. Južni Sudan, 18. Francija, 19. Japonska, 20. Egipt, 21. Finska. 22. Nova Zelandija, 23. Libanon, 24. Filipini, 25. Mehika, 26. Angola, 27. Slonokoščena obala, 28. Zelenortski otoki, 29. Kitajska, 30. Venezuela, 31. Iran, 32. Jordanija.