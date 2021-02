Gasol bo znova oblekel dres Barcelone

Španski časopis El Mundo Deportivo je razkril, da se eden izmed najboljših španskih košarkarjev Pau Gasol vrača v Barcelono, s katero je sklenil dogovor do konca sezone.



Kot navajajo pri časopisu, se je 40-letni veteran s Katalonci dogovoril za simbolično pogodbo v vrednosti 70.000 evrov, njegov glavni cilj pa so priprave na olimpijske igre v Tokiu.



Pau Gasol je leta 1998 začel svojo kariero pri Barceloni in z njo osvojil dva državna naslova, nato pa se podal na zelo uspešno pot, na kateri je osvojil kar 11 odličij na največjih tekmovanjih, vključno s svetovnim naslovom leta 2006 in tremi olimpijskimi odličji, ter dva naslova prvaka lige NBA z Los Angeles Lakers (2009, 2010).



Španski veteran je svojo zadnjo tekmo igral marca 2019 v dresu Milwaukeeja in že razmišljal o koncu kariere, a še našel voljo in v zadnjem obdobju vadil po posebnem programu, zdaj pa svojo formo poskušal dvigniti v dresu Barcelone.

