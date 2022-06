Golden State v velikem slogu zaokrožil šampionsko misijo

»Delo bomo dokončali v Bostonu!« je po tretji zmagi zatrdil trener Kalifornjičanov Steve Kerr. Obljubo je izpolnil. Košarkarji Golden State Warriors so prvaki lige NBA, potem ko so v šesti tekmi finala v Bostonu zmagali s 103:90, skupno pa s 4:2. Za kalifornijsko moštvo je to sedmi naslov prvaka in prvi po letu 2018.

Odločilno vlogo za slavje s 4:2 v zmagah je imel izvrstni strelec Golden Stata Stephen Curry, ki je dosegel 34 točk ter po sedem skokov in podaj. Gostje, ki so na poti do velikega finala v finalu zahodne konference s 4:1 izločili Dallas z , so si pot do odločilne zmage priigrali ob koncu zadnje četrtine in prvem delu zadnje z delnim izidom 21:0.

Štiriintridesetletni Curry, ki je osvojil četrti naslov prvaka, je bil prvič izbran tudi za najkoristnejšega igralca finala.