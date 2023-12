LeBron James bi se najzaslužnejšim rad pridružil še pred upokojitvijo

Najučinkovitejši košarkar v zgodovini lige NBA LeBron James redko brez razloga dviguje prah in zna pripraviti presenečenje, ki vznemirja. Na družbenem omrežju X je sprožil polemiko z enostavnim vprašanjem, zakaj so trenerji sprejeti v hišo slavnih še v času, ko so še aktivni, medtem ko se morajo košarkarji upokojiti, če želijo biti sprejeti v najuglednejši košarkarski dom.

»Sprašujem se, kakšna je razlika?« je še čivknil 38-letni zvezdnik Los Angeles Lakers. Najboljši Jamesovi poznavalci so prepričani, da je izzval z razlogom. Štirikratni prvak lige NBA velja za enega od najbolj preračunljivih košarkarjev in športnikov nasploh ter želi, da bi postavil mejnik tudi pri tem izboru, saj hoče biti prvi aktivni košarkar, ki bi ga sprejeli v »Naismith Hall of Fame«.