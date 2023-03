Po kaznih in težavah bi lahko za Dončića prišli tudi lepi dnevi

V nadaljevanju preberite:

V minulih dneh je bilo košarkarsko življenje Luke Dončića v ligi NBA sila nemirno. Najprej si je prislužil 35.000 dolarjev kazni, ker je med dvobojem z Golden Statom s kretnjo nakazal, da so sodniki podkupljeni, nato okusil dva nenadejana poraza proti Charlottu. Ob zadnjem je prejel še 16. tehnično napako v sezoni, ki pomeni eno tekmo suspenza brez plačila. Nato so se slovenskemu asu vsaj za hip razsvetlila obzorja: po analizi so mu črtali zadnjo tehnično napako, dovoljenje za njegov nastop pa je Dallas kronal z zmago v Indianapolisu s 127:104.

Ker naloga teksaške zasedbe ni bila pretežka, je slovenski zvezdnik igral le 28 minut. Kako jih je izkoristil? Kaj zmaga pomeni za Dallas? Koliko moštev je pred njim in kakšna je njegova bera v soočenjih z neposrednimi tekmeci za uvrstitev v končnico? Koliko zmag je Dončić proslavil v navezi s Kyriejem Irvingom in na kaj bo moral paziti v finišu sezone?

Kako je Goran Dragić doživel prve minute v dresu Milwaukeeja?