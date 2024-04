Luka Dončić se je znesel nad Houstonom

Luka Dončić je v ligi NBA s 47 točkami, 12 skoki in sedmimi podajami vodil Dallas do slavja v Houstonu s 125:107. To je bila sedma zmaga v nizu ekipe slovenskega košarkarskega zvezdnika, obenem se je končal niz enajstih zmag domačih.

Kyrie Irving je za zmago gostov dodal 24 točk in sedem podaj. Dončić je 32 točk dosegel zgolj v prvem polčasu z metom 12:18, od tega je zadel šest od desetih metov za tri točke, ter v veliki meri poskrbel za vodstvo s 66:45. Zgolj v prvi četrtini je zadel 22 točk, tekmo pa je končal z 18 zadetimi meti iz 30 poskusov, od tega je uspešno spravil skozi obroč devet od 18 poskusov izza črte za tri točke.

Za povrh, ko že mnogokrat, mu je uspela akcija iz nemogočega položaja, ko je žogo z desnico v loku vrgel skoraj s črte za tri točke ob izteku napada v tretji četrtini. »On je Picasso. Dajte mu čopič in naredil bo nekaj posebnega. Ta met je bil res poseben,« je akcijo tekme pospremil trener Dallasa Jason Kidd.

Nato je še bolj pohvalil Ljubljančana. »Ko že govorimo, kdo je najboljši igralec na svetu, moramo vedeti za čas tekme, v katerem delu prvenstva smo, ter da je šlo za gostovanje. A se je izpostavil, dajal ton igri v napadu, bral igro tekmecev in uspešno igral tudi v obrambi ter dokazal, zakaj je eden najboljših na planetu.«

Dallas se je v boju za končnico s 45 zmagami in 29 porazi z New Orleansom izenačil na petem mestu zahodnega dela lige, ekipi pa imata do konca rednega dela še po osem tekem. Teksašani bodo naslednji dvoboj igrali že naslednji večer, v noči na torek po slovenskem času proti Golden Statu.

Slednji je s Stephenom Curryjem, ki je dosegel 33 točk, sicer na desetem mestu na zahodu in zadnjem za dodatne kvalifikacije za končnico, a je po zmagi s 117:113 nad San Antoniom ohranila korak z devetimi Los Angeles Lakers, ki imajo dve zmagi več in poraz manj.

V moštvu Lakers se je izkazal 39-letni veteran LeBron James. Najstarejši aktivni igralec lige je za zmago proti Brooklynu s 116:104 zadel devet od desetih metov za tri točke, izenačil rekord kariere ter dosegel 40 točk. To mu je uspelo štiriinpetdesetič in se je na sedmem mestu v zgodovini lige izenačil Oscarjem Robertsonom, vodi legendarni Wilt Chamberlain (271).

Izjemen je bil tudi srbski center Nikola Jokić (26 točk, 18 skokov, 16 podaj), ki mi je uspel triindvajseti trojni dvojček v sezoni in je vodil branilce naslova Denver do prepričljive zmage nad Clevelando s 130:101. Denver je drugi na zahodnem delu, poraz manj ima vodilna Oklahoma.

Slednja je New York, četrtega na vzhodu, premagala s 113:112, ko so v Madison Square Gardnu odločali zadnji trenutki dvoboja. Jalen Brunson (30 točk) je s polaganjem štiri sekunde pred koncem zagotovil domačim točko prednosti. Sledila je minuta odmora, po kateri je iz težkega položaja 2,6 sekunde pred koncem Shai Gilgeous-Alexander (19) postavil končni izid.