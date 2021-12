Močno so popravili vtis, a tudi Benetke zapustili praznih rok

Sedmo kolo evropskega pokala je na žalost košarkarjev Cedevite Olimpije potrdilo, da je bila sobotna zmaga nad Partizanom zgolj zrelostni utrinek. Na gostovanju v Benetkah so namreč ponovili številne stare napake in se še pred polčasom močno približali petemu zaporednemu porazu na širši mednarodni sceni. Po zaostanku z 19 točkami razlike so v tretji četrtini igrali bistveno bolje, po izenačenju pa znova prepustili pobudo domači Umani.

Umana Benetke: Cedevita Olimpija 77:70 (55:52, 45:28, 21:17) Dvorana Taliercio, gledalcev 1000, sodniki Aliaga (Špa), Van der Broeck (Bel) in Boubert (Fra). Umana: Tonut 16 (5:5), Daye 10, De Nicolao 5 (2:2), Sanders 2, Phillip 2, Echodas 6 (0:1), Mazzola 3, Vitali 16, Watt 17 (5:6); Cedevita Olimpija: Pullen 14 (2:4), Ferrell 9 (2:2), Ejim 7 (4:4), Murić 12 (3:4), Auguste 8 (2:2), Blažič 10 (3:4), Omić 8, Radovanović 2 (2:2). Met za dve točki: Umana 19:35 (54 %), Cedevita Olimpija 17:34 (50 %); za tri: Umana 9:31 (29 %), Cedevita Olimpija 6:25 (24 %); skoki: Umana 30 (24+6), Cedevita Olimpija 44 (32+12).

Ko se soočita peta najučinkovitejša zasedba tekmovanja in četrto najboljše defenzivno moštvo, pri čemer obe enako krvavo potrebujeta zmago, je vprašanje, kdo bo bolje uveljavil svoj slog igre. Tokrat je bila sprva precej uspešnejša Umana, trenutno osma v italijanski ligi, saj je do polčasa prepustila stožiškim tekmecem le tri minute pravega veselja. Po uvodnem zaostanku z 2:5 so Ljubljančani prevzeli vodstvo s 14:5 in – obstali. Do konca prve četrtine so zmogli le še dve točki in jih prejeli 16.

Cedevita Olimpija je imela vse preveč težav proti raznovrstnim obrambnim različicam gostiteljev, še posebej proti kombinirani postavitvi 1:2:2, in do 18. minute si je priigrala zelo nevaren primanjkljaj 23:42. In ker je do glavnega premora izkoristila le dva od 14 metov za tri točke in ni imela izrazito razpoloženega moža – prvi strelec je bil Yogi Ferrell s 7 točkami, Jaka Blažič in Jacob Pullen pa sta prispevala le po tri –, se ji ni obetalo nič dobrega. Veliko pove že podatek, da je moštvo, ki je v prvih šestih nastopih dosegalo v povprečju 85,2 točke, proti Umani zmoglo le 28 točk v uvodnih 20 minutah.

Golemac izključen

Na srečo ima košarkarska tekma dva polčasa, v katerem so gostje močno popravili vtis. V tretji četrtini sta moštvi zamenjali vlogi, saj so jo Ljubljančani dobili z zgovornim rezultatom 24:10, kazalo pa je tudi, da so se prilagodili na obrambo domačega moštva in še bolj zavladali pri skokih. Pullen in Blažič sta lažje zadihala in topila prednost Benečanov, na pomoč pa jima je priskočil Edo Murić s krajšim recitalom.

Yogi Ferrell (desno) z metom 3:13, 3 asistencami in 3 izgubljenimi žogami tokrat ni bil na ravni prejšnjih predstav. FOTO: Cedevita Olimpija

V podobnem duhu so minile tudi prve tri minute zadnjega dela dvoboja. Po izenačenju na 55:55 pa je Cedeviti Olimpiji znova začelo primanjkovati streliva in tudi zbranosti, še posebej ko se je Umana vrnila h kombinirani obrambi, ki jo je prihranila za nevarne trenutke.

Trd spopad se je dokončno prelomil pri vodstvu gostiteljev z 69:61 v 36. minuti. Ko so sodniki pikolovsko prisodili Pullnu korake, si je trener Jurica Golemac prislužil izključitev, domači center Mitchell Watts ter branilca Michele Vitali (za tri 4:6) in Stefano Tonut pa po povišanju naskoka na deset točk niso izpustili iz rok priložnosti za tretjo zmago.

Edo Murič je po novem porazu priznal: »Tekmo smo odprli preveč zaspano in v prvem polčasu dobili preveč lahkih košev. V tretji četrtini smo pokazali naš značaj in se vrnili v boj za zmago, na koncu pa smo bili preveč utrujeni, pa tudi naši tekmeci so zadeli nekaj težkih metov. Umana Reyer je zasluženo zmagala. Mi gremo nazaj k delu.«