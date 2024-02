Po desetih minutah groze vendarle srečen konec za Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Pred začetkom dvoboja in ob predvajanju njihove državne himne košarkarji Izraela pričakovano niso dočakali odobravanja koprskega občinstva, športna tradicija je za nekaj trenutkov ostala v senci dogajanja na Bližnjem vzhodu. Drugih hujših protestov v dvorani Bonifika ni bilo, na igrišču pa so gostje prišli na svoj račun zgolj v prvi četrtini. V nadaljevanju je vse minilo po notah slovenske reprezentance, ki je lahko proslavila drugo zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. Po načelu porazen začetek, dober konec.

Navodila prirediteljev in KZS, naj se gledalci ognejo izražanju političnih stališč z zastavami Palestine in žaljivimi napisi, so zalegla. Z redkimi izjemami, za katere so poskrbeli varnostniki. Niso pa pomagala opozorila z dvoboja proti Ukrajini, v kakšno zadrego so se vnovič spravili slovenski reprezentanti? O koprskem uvodu groze veliko povedo osnovni podatki, kakšni? S čim je bil selektor Aleksander Sekulić vendarle zelo zadovoljen? Kdo je plačal ceno za slab začetek in kdo so bili junaki koprskega večera? Kdo je tokrat garal v obrambi in izenačil svoj strelski rekord v državnem dresu? Kdaj se bo nadaljevala slovenska pot na tekmah s Portugalsko, ki je po tesnem porazu z Izraelom prijetno presenetila svoje privržence?