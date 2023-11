Sin Michaela Jordana si je za poročno pričo zaželel slavnega očeta

Marcus Jordan in Larsa Pippen sta zaradi svoje nenavadnega razmerja nenehoma v središču pozornosti ameriške javnosti. Dvaintridesetletni sin slavnega košarkarja Michaela Jordana in 49-letna bivša soproga Michaelovega soigralca pri čikaških bikih Scottieja Pippna, s katerim sta bila 24 let v zakonu, sta v podkastu v pogovoru z uglednim športnim novinarjem Pablom Torrejem razkrivala podrobnosti iz zasebnosti. Na vprašanje, kako se je odzval oče, ko sta se pogovarjala o zvezi, je Marcus povedal, da je bil oster, a očetovski.

»Rekel mi je, da sem odrasel in se sam odločam. Pred Larso se nikoli ni vmešaval v moje ljubezensko življenje.« Larsa je bila bolj »zaprta«.

»Nočem govoriti Michaelu, nočem govoriti o svojem bivšem. Res nama ni treba igrati ljubezni vsa ta leta,« je odgovorila Larsa, ki se je od 58-letnega Scottieja uradno ločila šele pred dvema letoma, in s srčnim izbrancem samozavestno izkazujeta svojo ljubezen.

Michael Jordan in Scottie Pippen sta bila nepogrešljiv in nepremagljiv dvojec Chicaga v devetdesetih letih minulega stoeltja. FOTO: Sue Ogrocki

Udarna novica je bila napoved poroke. Pri čemer je Marcus izrazil željo, da bi bila njegova poročna priča kar oče Michael. »To je cenjena družinska tradicija, ki jo želim nadaljevati,« je izzval 60-letnega očeta, ki se še ni odzval.