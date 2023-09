Sodniki ustavili Luko Dončića, slovenskega orkestra niso mogli

V nadaljevanju preberite:

Ja, osmi dan je Bog ustvaril rock, so leta 1985 prvič zapeli Pankrti v svoji ponarodeli uspešnici. Dolgih 38 let pozneje, osmi dan 19. svetovnega prvenstva v košarki, je slovenska reprezentanca uprizorila božansko simfonijo. V prvem nastopu v drugem delu mundiala se je oddolžila Avstralcem za poraz v bitki za tretje mesto na olimpijskih igrah v Tokiu in njihovih devet asov iz lige NBA izločila iz nadaljnjega tekmovanja. Hkrati si je skupaj z Nemčijo zagotovila mesto v četrtfinalu že pred njunim nedeljskim dvobojem (ob 13.10) za prvo mesto v skupini K.

Po odličnem začetku, 28 doseženih točkah v osmih minutah in nato vodstvu s 34:20 je sicer kazalo, da bo slovenska simfonija ostala nedokončana in da ne bo dočakala niti tretjega stavka. Luka Dončić, dirigent in prva violina moštva v eni osebi, si je namreč po dveh osebnih napakah v 13. minuti prislužil še tehnično in moral prisilno na daljši počitek. Toda nadaljevanje je bilo sanjsko. Kako ga je videl slovenski kapetan in kako selektor Aleksander Sekulić? Nedelja bo razkrila, kdo bo v sredo ovira v četrtfinalu SP, saj so se stvari v skupini L nepričakovano zapletle.