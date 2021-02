Westbrook in Beal s trojkama v razmaku 3,8 sekunde šokirala Brooklyn

Philadelphia uspešna brez Embiida

Rezultati lige NBA

V severnoameriški ligi NBA je najslabša ekipa Vzhoda Washington Wizards v izjemni končnici proti Brooklynu nadoknadila 5 točk zaostanka in zmagala s 149:146.Največ zaslug za zmago sta imela prvi strelec liges 37 točkami inz 41 točkami, ki sta v končnici ohranila mirne živce in v razmaku zgolj 3,8 sekunde zadela trojki za preobrat.Košarkarji Brooklyna so že v prvi četrtini povedli za 18 točk in nadzorovali potek tekme, še 12,3 sekunde pred koncem so vodili za pet (146:141), a to ni bilo dovolj za zmago.Stvari sta v svoje roke vzela Beal in Westbrook. Najprej je hitro trojko zadel Beal in na semaforju je bilo še 8,1 sekunde. Gostje so izvedli avt, a je žogo ukradelin jo podal Westbrooku, ta pa je z leve strani zadel za tri, do konca rednega dela pa je bilo še 4,3 sekunde. Pri Brooklynu je v zadnjem napadu zgrešilin tekma je bila odločena v korist domačih.»To je bila ena najbolj norih, če ne kar najbolj nora tekma, na kateri sem sodeloval. Borili smo se in si pripravili priložnost za zmago. Upam, da je to začetek nečesa, na kar bomo zelo ponosni,« je po zmagi povedal trener Washingtona, čigar ekipa je zmagala šele četrtič v sezoni.Pri Brooklynu so bili strelsko najbolj razpoloženis 37 točkami,s 30 točkami ins 26 točkami.Najboljša ekipa Vzhoda, Philadelphia 76ers, je brez svojega prvega zvezdnikazmagala na gostovanju pri Indiani s 119:110.Gostitelji so dobrih osem minut pred koncem vodili s kar 16 točkami razlike (104:88), a se je Philadelphia vrnila z nizom 21:2 in prednosti ni več izpustila iz rok.Pri Philadelphii je bil prvi strelecs 27 točkami,jih je dodal 21.Pri Indiani je bil najbolj razpoložens 25 točkami.Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 110:119Toronto Raptors - Orlando Magic 115:102Washington Wizards - Brooklyn Nets 149:146Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 109:104