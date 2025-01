Z minusa na plažo, kot bi igrali evroligo

Za košarkarje Cedevite Olimpije si tekme v zadnjih dneh sledijo ena za drugo, po dveh gostujočih zmagah v evropskem pokalu so se iz Litve odpravili na celodnevno potovanje, ki jih je prek Istanbula pripeljalo v Dubaj. V zalivu se bodo v nedeljo v 17. kolu lige ABA pomerili z moštvom Klemna Prepeliča.

»Odhajamo z minusa na plus, še eno dolgo in naporno potovanje, to je tako, kot bi igrali evroligo,« je preizkušnje, ki jih je v zadnjih dneh opravilo ljubljansko moštvo, opisal trener Zvezdan Mitrović. Dubaj igra le v regionalnem tekmovanju in spočit pričakuje načete, a zelo raizgrane ljubljanske košarkarje, ki v Coca-Cola Areni v ZAE v nedeljo (15.30) nimajo česa izgubiti.

Po uspešnih igrah v zadnjem obdobju so se Ljubljančani z devetimi zmagami povzpeli na sedmo mesto v regionalni ligi, za peto Igokeo zaostajajo za zmago, nedeljski tekmeci so doslej zbrali tri več.

Prava mala katastrofa

Košarkarji Krke bodo v dvoboju spodnjega dela lestvice jutri (19.00) gostili Borac iz Čačka in lovili peto zmago v sezoni. »Gre za izredno pomembno tekmo za oba kluba. Po igri smo v dobrem stanju, kdo pa bo zaigral v soboto, pa še ni jasno. Vse, kar se dogaja s poškodbami, je za nas mala katastrofa. S kadrom, ki ga imamo, bomo naredili največ, kar se da. Borac je sicer zelo kakovostna ekipa, igrajo dokaj sproščeno, ogromno je napadov izven sistema, imajo zelo dobre posameznike. Tudi mi imamo svoja orožja,« kljub zdravstvenim težavam, ki v tej sezoni nenehno pestijo Krko, ostaja optimist trener Dejan Jakara.

Novomeščani so s štirimi zmagami na 14. mestu lige ABA, ki še prinaša obstanek v prvi ligi brez dodatnih kvalifikacij. Ob nekoliko bolj srečnem razpletu bi imela Krka na svojem računu vsaj dve zmagi več, a priložnost še ni zamujena. V naslednjem obdobju jih čakajo tekme z neposrednimi tekmeci, najprej z Borcem, ki je z zmago več mesto pred novomeško zasedbo.