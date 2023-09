Luko Dončića lahko spremeni le on sam

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se je na svetovnem prvesntvu v košarki prebila med osem najboljših na svetu. To je podvig za oslabljeno reprezentanco, ki ima v Luki Dončiću vodjo v nastajanju. A prav to je (še) težava za slovensko reprezentanco. Ko je bil vodja Goran Dragić, je bil star 31 let. Luka je star šele 24 let in še ni dovolj izkušen ter zrel, da bi lahko imel avtoriteto pri sodnikih. Zakaj je nima, ali se nenehoma prepira z njimi takrat, ko ni v najboljši dnevni formi ali mu ne gre vse po načrtih?