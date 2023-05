Albert Riera: Ferrarija ne moreta voziti dva voznika

Kaj je odmevalo po zadnji tekmi te sezone 1. SNL v Stožicah, v kateri je Celje premagalo Olimpijo? Vzkliki Olimpijinih navijačev »Albert Riera, Albert Riera ...« so bili jasno sporočilo za vodilne može kluba v razširjeni zasedbi s soprogami, prijatelji, otroci, znanci, ki so se odeti v zeleno-bele šale in majice veselili konca odlične sezone. Španski trener je po nenavadnem in nespoštljivem navijaškem sprejemu ob svoji predstavitvi pred desetimi meseci nato spreobrnil navijače, a tudi vodstvo kluba, ki ni podaljšalo pogodbe z njim. Kje bo zdaj nadaljeval kariero 41-letni Majorčan?

Navijači so Alberta Riero lanskega julija ignorirali in nadirali, zdaj je njihov junak. FOTO: Voranc Vogel

»Še ne vem in še vsaj do konca meseca ne bom vedel. Da, prejel sem klice, ampak se še nisem odločil in se še ne bom, ker mora biti odločitev premišljena, dobra. Zame je bila ta sezona pomembna, z odlično izkušnjo in lekcijo. Ko si trener, se moraš odločiti o veliko stvareh. V novi projekt bom šel z enakimi zamislimi in z enako filozofijo, z istim ciljem – graditi moramo skupaj, klub in moštvo. Moram spoštovati odločitev kluba, ker je lastnik tisti, ki odloča, kako voditi klub. Ampak ne moreta dva voditi moštva. Tudi ferrarija ne vozita dva voznika,« je bil zgovoren trener, preden ga je prijel za rokav in povlekel v slačilnico kapetan Timi Max Elšnik.