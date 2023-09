Ameriški mogotec zadnja ovira za arabski naskok na Marseille z Zizoujem

Na jugu Francije v Provansi so nogometne strasti vselej največje. Tudi v teh dnevih so se razplamtele. Italijan Gennaro Gattuso se namreč še pošteno ni seznanil z igralci in vodstvom Marseilla, nad njim že bedi duh Zinedina Zidana. Sloviti Zizou je po dveh letih brez službe privolil v vrnitev v trenerske vode in je tudi že izbral klub. Po poročanju francoskih medijev se je 51-letni Zidane že o vsem dogovoril z vlagatelji iz Savdske Arabije. A težava je v tem, da oni še nimajo kluba. Njihova tarča je francoski velikan in nekdanji Zidanov klub Marseille, kjer je legenda.

Prvi francoski evropski klubski prvak se je na začetku sezone znašel v hudi krizi in je že zamenjal trenerja. Španec Marcelino je odšel prostovoljno po hudih pritiskih navijačev, ki jih je še najbolj razkačilo slovo v kvalifikacijah za ligo prvakov po porazu proti »slovenskemu« Panathinaikosu.Le Gattuso je bil tako »nor«, da je bil pripravljen voditi Marseille. V minuli sezoni ga je uspešno vodil Hrvat Igor Tudor.

Italijan Gennaro Gattuso (desno) je od Španca Marcelina prevzel trenerske vajeti pri Marseillu. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Zidanova vrnitev bo mogoča le, če bo lastnik kluba Frank McCourt privolil v prodajo, česar pa ameriški mogotec in filantrop, ki je med drugim lastnik slavnega bejzbol kluba Los Angeles Dodgers in maratona v Los Angelesu, še zlepa ne namerava narediti. Arabci v Marseillu vidijo priložnost, kot so jo v Angliji v Newcastlu, ki se je z njihovim prihodom takoj zavihtel med najboljše klube in v tej sezoni igra tudi v ligi prvakov. Zidane je od Arabcev dobil tudi zagotovila, da bo imel na voljo 300 milijonov evrov za oblikovanje moštva po svoji volji.