Prinesel dolgo pričakovano lovoriko in dobil nogo

Ange Postecoglou je bil danes odpuščen s položaja trenerja Tottenhama, le 16 dni po tem, ko je Avstralec končal 17-letno sušo brez lovorik z zmago v evropski ligi. Postecoglou je Tottenham popeljal do zmage z 1:0 nad Manchester Unitedom v Bilbau in s tem severnim Londončanom priboril prvo evropsko lovoriko po 41 letih ter si zagotovil mesto v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Vendar je Avstralec plačal ceno za najslabšo domačo sezono Tottenhama, odkar je izpadel iz najvišje lige v sezoni 1976-77.

»Po pregledu rezultatov in temeljitem premisleku klub sporoča, da je Ange Postecoglou razrešen svojih dolžnosti,« so zapisali v izjavi na uradnem računu Tottenhama na družbenem omrežju X. Natanko dve leti po tem, ko so ga zaposlili iz Celtica, je predsednik Daniel Levy neprizanesljivo končal Postecoglouovo burno obdobje v severnem Londonu.

Tottenham je izgubil 22 od 38 tekem premier lige in končal na 17. mestu lestvice, le nad trojico izpadlih ekip Leicester, Ipswich in Southampton. »Upravni odbor je soglasno zaključil, da je v najboljšem interesu kluba, da pride do spremembe,« so zapisali v izjavi.

»Čeprav zmaga v evropski ligi v tej sezoni sodi med največje trenutke kluba, ne moremo svoje odločitve utemeljiti na čustvih, povezanih s tem triumfom. Ključno je, da lahko tekmujemo na več frontah, in verjamemo, da bo sprememba pristopa dala najmočnejše možnosti za prihajajočo sezono in naprej.«

»To je bila ena najtežjih odločitev, ki smo jih morali sprejeti, in ni odločitev, ki smo jo sprejeli zlahka ali prehitro. Sprejeli smo odločitev, za katero verjamemo, da je prava in nam bo dala najboljše možnosti za uspeh v prihodnosti, ne pa tisto, ki bi bila najlažja.«

Postecoglou je med sezono odločno branil svoje dosežke in se jezil nad nenehnimi vprašanji o svoji prihodnosti po uspehu z lovoriko. Sprl se je s Tottenhamovimi navijači med porazom proti Chelseaju, ko je izzivalno nastavil uho ob golu, ki so ga kasneje razveljavili. Ta napaka je povzela njegovo burno obdobje v severnem Londonu, vendar se je 59-letnik poslovil dostojanstveno.

»Moje prevladujoče čustvo je ponos. Priložnost voditi enega od zgodovinskih angleških nogometnih klubov in mu povrniti slavo, ki si jo zasluži, bo z menoj živela vse življenje,« je dejal v izjavi, objavljeni le trenutke po odpustitvi. »Tista noč v Bilbau je bila vrhunec dveh let trdega dela, predanosti in neomajne vere v sanje. Deljenje te izkušnje z vsemi, ki resnično ljubijo ta klub, in videti vpliv, ki ga je imela nanje, je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Za vedno smo povezani.«

Tottenham so pestile poškodbe in v zadnjih fazah sezone se je Postecoglou osredotočil na ohranjanje svojih ključnih igralcev pripravljenih in svežih za Evropsko ligo. Tveganje se je izplačalo, vendar tudi zagotovitev prve Tottenhamove lovorike po Ligaškem pokalu leta 2008 ni bila dovolj, da bi ga rešila. Postal je peti trener, ki ga je Levy odpustil v zadnjih šestih letih.

Thomas Frank iz Brentforda in Marco Silva iz Fulhama sta po poročanju medijev dva vodilna kandidata za Postecoglouovo zamenjavo. Avstralec je v zgodnji fazi svoje trenerske kariere užival uspeh pri Brisbane Roaru in Melbourne Victoryju, preden je prevzel vodenje avstralske reprezentance, s katero je leta 2015 osvojil Azijski pokal. Postecoglou se je preselil na Japonsko k Yokohama F-Marinosu in v svoji drugi sezoni leta 2019 osvojil J-ligo. Njegov preboj v evropskem nogometu se je zgodil pri Celticu, kjer je v dveh sezonah osvojil pet lovorik, vključno z dvema škotskima naslovoma.

Postecoglou je bleščeče začel svojo kariero pri Tottenhamu in si prislužil odlične kritike za napadalni slog igre, poimenovan »Angeball«. Vendar je niz porazov ob koncu sezone zapravil zlato priložnost za uvrstitev v Ligo prvakov. Septembra 2024 je Postecoglou drzno izjavil, da »vedno zmaga v drugem letu«. To obljubo je izpolnil, vendar ga niti evforija ob zmagi v evropski ligi ni mogla rešiti pred odpustitvijo.