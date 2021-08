Bavarci v lov na 10. lovoriko zapored, napadal jih bo Leipzig s Kamplom

NemskoPrvenstvoVrednostEkip Foto Zx

Kevin Kampl bo še naprej eden od nosilcev igre pri Leipzigu.

V Dortmund se vrača glasno občinstvo

20.000



gledalcev si bo za začetek ob še vedno posebnih ukrepih zaradi pandemije lahko ogledalo Bayernove tekme v Allianz Areni

Najpomembneje je, da bodo na tribunah spet gledalci! Če kje, ima takšen stavek, kot ga je bilo v tem poletju pogosto slišati med odštevanjem do začetka nove sezone nogometne bundeslige, izjemen pomen prav v Nemčiji. Ni je dežele v Evropi, kjer bi bili razkošni štadioni, pa tudi v 2. in celo 3. ligi, tako dobro obiskani kot prav v tej največji srednjeevropski državi. Sezono sta sinoči odprla tradicionalna tekmeca Mönchengladbach in spet branilec lovorike Bayern (1:1).Če zapriseženo nogometno Anglijo motijo previsoke cene vstopnic, Italijo pa, denimo, zastarela in neudobna infrastruktura, je v Nemčiji drugače. Klubi ohranjajo miselnost dostopnosti širšega ljudstva, dovoljeni so ogledi treningov, vstopnice v okolju visokega standarda s prav znosnimi cenami, možnosti parkiranja kot tudi mestnega prevoza v te arene, ki praviloma niso v mestnih središčih, izjemne, za povrh je razširjena še kulinarična ponudba. Pečena klobasa in pivo sta že dolga desetletja klasika prizorišč bundeslige, v številnih medijih je zaznati tudi ocenjevanje kakovosti tega »dvojčka« po štadionih, kot da bi okušali ponudbo v prestižnih restavracijah in jo med seboj primerjali. Toda danes nemški štadioni ponujajo še marsikaj drugega razen klobas in piva, prireditelji poskrbijo tudi za kakšno otroško igrišče v bližini, izjemno prostorne prodajalne s klubskimi spominki in navijaškimi rekviziti pa so v Nemčiji sploh zgodba zase.Pri vsem tem je tako kot na igrišču münchenski nogometni velikan št. 1. Pandemija je sicer ustavila takšno kroženje denarja, kot so ga bili v taboru šestkratnih evropskih prvakov in kar 31-kratnih nemških vajeni, vseeno pa je Bayernworld, ekskluzivna štirinadstropna stavba tik ob osrednjem mestnem trgu v bavarski metropoli, pripravljena za novo zgodbo s hotelskimi sobami, dvema restavracijama, muzejem in kajpak veliko klubsko trgovino.Seveda bo to vse skupaj še bolj privlačno, če bo največji nemški klub uspešen tako v lovu na 10. šampionsko lovoriko zapored kot tudi vidnejšo vlogo na evropski sceni kot nazadnje, ko je krepko zaostal za ubranitvijo zmagoslavja v ligi prvakov iz poletja 2020.Pri Bayernu sicer novo zgodbo začenja najbolj nadarjeni nemški trener, ki bo na klopi zamenjal dosedanjega šefa, po novem nemškega selektorja. Nagelsmann prihaja iz Leipziga, s seboj je že pripeljal francoskega upaželi pa si še avstrijskega asa. Bayern je sicer ostal brez vodilnega nogometaša naše severne soseščine, okrepitve v obrambi madridskega Reala, pri Leipzigu ostaja nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.Pričakovati je, da bodo rdeči biki iz omenjenega mesta na Saškem, nekdaj v prostoru NDR, resni tekmeci prvakom, napovedi pa se spet sučejo okrog rumeno-črne niti Borussie iz Dortmunda, ki naj bi se Bavarcem najbolj približali na vrhu. Ali jih bodo sklatili? Stavijo na dva aduta, čudežnega norveškega dečka Erlinga Brauta Haalanda in vrnitev občinstva. To v delavskem Porurju je najbolj glasno v državi in četudi bodo sprva na znameniti štadion Westfalen, največji v Nemčiji z zmogljivostjo 81.000 gledalcev, zaradi protikoronskih ukrepov dovolili navzočnost le 25.000 obiskovalcem, verjamejo, da bo ozračje kot v najlepših časih priljubljenega kluba.