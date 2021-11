Bayern melje vse pred seboj, lahko ga ustavi predvsem covid-19

V nadaljevanju preberite:

Kako je videl razplet najzanimivejših tekem lige prvakov nekdanji slovenski selektor Tomaž Kavčič? Ta čas igra v najboljši formi Bayern, ki v skupini z Barcelono in Benfico ni imel resnega tekmeca. Toda pol leta pred finalom je težko reči, kdo bo najboljši tedaj. V Bayernu imajo številne izzive: večina igralcev se je cepila, peterica ne – tudi vplivni Joshua Kimmich – in naj bi to po medijskih zapisih vplivalo tudi na slačilnico. Bomo videli. V skupini H se obeta decembra najbolj dramatičen boj za vstopnici, ki prinašata preboj v zgornji del evropske nogometne elite, kar predstavlja osmina finala lige prvakov. Na varnem ni niti vodilni Lille, odpisan ni niti zadnji Wolfsburg.