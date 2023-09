Čez milijardo le Manchester City, Arsenal in PSG

Zaživelo je najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu, zato velja pogledati začetno izhodišče 32 klubov, ki bodo v sezoni 2023/24 igrali v Uefini ligi prvakov. Moč posameznega kluba narekujejo dobro vodenje, strokoven pristop in denar, ki omogoča nakup najboljših nogometašev. Razmerje moči med udeleženci lige prvakov lahko torej ocenimo prav v kontekstu tržne vrednosti igralskega kadra v posameznem klubu.

Najdražji kader ima na voljo trener Manchester Cityja Pep Guardiola, in sicer 1,18 milijarde evrov (vir: Transfermarkt). Angleškim in evropskim prvakom sledita londonski Arsenal (1,09) in PSG, to so tudi edini trije klubi, katerih igralski kader presega tržno vrednost milijarde evrov.

Nato so zvrščeni Real Madrid (991 milijonov €), Bayern (898), Manchester United (882), Barcelona (814), Newcastle (598), Napoli (578), Milan (529), Inter (524), Borussia Dortmund (467), Atletico Madrid (442), Leipzig (403), Real Sociedad (398), Benfica (345), Lazio (285), Porto (283), Galatasaray (240), Sevilla (210), Salzburg (207), Feyenoord (205), Lens (198), Union Berlin (193), PSV (187), Braga (125), Celtic (121), Šahtar (107), Atwerpen (98), Crvena zvezda (71), København (66) in Young Boys Bern (56).