Dobivali smo bitke, ne vojn

V nadaljevanju preberite:

V novo leto je Kristjan Čujec, eden najboljših igralcev dvoranskega nogometa v slovenski zgodovini, vstopil kot športni upokojenec. Med legende v športu, ki je resda v debeli senci nogometa, ki ga obožuje ves svet, se je vpisal že v igralski karieri. Pri 35 letih bi brez težav lahko potegnil aktivno kariero še za dve leti ali tri, a je, kot je poudaril, »zategnil zavoro«. Dopušča tudi možnost, da se morda še vrne na parket.

»Potreboval sem odmor, ki je sicer bližje koncu kariere, a to ne pomeni, da sem potegnil črto čez šport, v katerem sem preživel čudovitih dvajset let. Na vsak način bi nekoč rad bil del futsala, a priznam, da še najmanj v vlogi trenerja. Vse druge možnosti so odprte, imam veliko izkušenj in poznanstev,« je pustil priprta vrata za vrnitev »sveži upokojenec«, ki je, kako nenavadno, kariero sklenil pri nekoč največjem tekmecu, kobariškem Oplastu.