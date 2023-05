Domžalčani proti rezervni Olimpiji odpirajo evropska vrata

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih 190 minutah nogometne prve lige se bo odločalo o četrtem, devetem in desetem mestu na lestvici. In tudi o regijskih prvakih. V Ljubljanski kotlini so lahko najboljši Domžalčani, na Štajerskem so v bitki za naslov Celjani in Mariborčani, Tod najpomembnejše so vendarle tekme, ki odločajo o uvrstitvi v Evropo ali v dodatne kvalifikacije.