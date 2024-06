Kar smo pokazali, nam daje samozavest, a morali bomo biti perfektni

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 21. uri v Kölnu igrala zadnjo tekmo v skupini C evropskega prvenstva v Nemčiji. Izbranci Matjaža Keka se bodo merili z Angleži in so po remijih z Danci in s Srbi, obakrat je bilo 1:1, še v igri za napredovanje v osmino finala.

Slovenci pred tekmo s favoriziranimi Angleži, ki doslej niso pustili posebej dobrega vtisa, a so s štirimi točkami vodilni v skupini in z eno nogo že v izločilnih bojih, prepričani, da lahko spravijo v težave še tretjega favoriziranega tekmeca v skupini.

Selektor Kek je na novinarski konferenci pred tekmo, kjer je najprej izrekel sožalje družini ob smrti Marka Ilešiča, »enega najpomembnejših nogometnih delavcev ob osamosvajanju Slovenije«, povedal, da so na današnjem treningu vsi vadili, nekateri po prilagojenem programu, ter da bo jutrišnji dan pokazal, kdo bo pripravljen in kdo ne.

»Ker Anglija zahteva le stoodstotno pripravljene igralce,« je navrgel selektor in dodal, da so bili po remiju proti Srbiji lahko razočarani, »zdaj pa gremo optimistično v pripravah na tekmo proti enemu favoritov prvenstva«.

Benjamin Šeško bo imel v kapetanu Anglije Harryju Kanu izjemnega tekmeca. FOTO: Leon Vidic/Delo

Anglija je ena od favoritinj

Kot je dodal, je Slovenija v očeh mnogih avtsajder. »Mi smo veseli, da pred tekmo z Angleži odločamo še vedno sami o svoji usodi ob vsem spoštovanju do tekmeca, ki nas čaka v Kölnu. Takšna kakovost, kot nas čaka, je lahko samo izziv generacije,« je dejal Kek in poudaril, da so priprave opravili po običajnem protokolu, tako ni pričakovati velikih sprememb v ekipi.

Glede Angležev in kritik na njihovo igro je pripomnil, da se zavedajo kakovosti posameznikov, ki vsi po vrsti igrajo na vrhunski ravni, in ekipe kot celote. »Je pa to šele začetek EP, Anglijo vidim kot enega favoritov EP, pot do odločilnih tekem je še dolga. Ne vem pa, na osnovi česa bi postavljal pod vprašaj kakovost posameznikov in ekipe Anglije,« je povedal.

Jon Gorenc Stanković pa je o angleški igri odvrnil: »Mogoče Angleži niso igrali po svojih najboljših sposobnostih, ampak mogoče jim bo to dalo še več adrenalina. Pričakujemo dobro reprezentanco, proti kateri bomo morali iti v določenih delih čez svoj maksimum in s tem poskusili priti do izida, ki bi nas popeljal v naslednji krog.«

Srečo je treba izzvati

Angleški novinarji so Keka izzvali s primerjavo prvega njihovega napadalca Harryja Kana in slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška. »Eden je na vrhuncu kariere in zvezda svetovnega nogometa. Drugi pa z neverjetnim potencialom opozarja nase. Jaz bom še kako zadovoljen, če bo Beni pripomogel k temu, da se bo Slovenija uvrstila v naslednji krog,« je dejal Kek.

Ta pravi, da pred tekmo nima posebnega sporočila za fante. »To bo prišlo po 90, 95 minutah, no, upam po 94,« je v šali pristavil ob spominu na srbski zadetek ob koncu tekme, in nadaljeval: »Zavedanje kakovosti, ki smo jo pokazali tudi na teh dveh tekmah na EP, nam daje samozavest, odločnost. Morali pa bomo odigrati perfektno tekmo, da pridemo do pozitivnega izida.«

Pravi, da si želi »na tekmi velikega izziva in motiva« s kakovostno predstavo priti do gola ali dveh. »Rekel sem po Srbiji, da se bo igralcem enkrat poplačalo. Ne vem, če bo to jutri. Proti Angliji se ne smeš zanašati le na srečo. To je treba izzvati.«

Pojasnil je, da se bodo morali ob izjemnih posameznikih Anglije v trenutkih, ko nimajo žoge, braniti vsi. »Ampak tudi oni razmišljajo o transformaciji slovenske vrste. Pristopi pa so različni. Vsak ima svoje adute in svoje pomanjkljivosti. Bo pa zagotovo spektakel v Kölnu, številni navijači, koncert Siddharte ... Pa da vidimo,« je zaključil.

Slovenci bodo lovili prvo zmago proti Angliji, ki bo bržčas začela na sredini s Conorjem Gallagherjem namesto Trenta Alexander-Arnolda, na sedmi medsebojni tekmi. Če jim to uspe, bi si zagotovili pot med 16. Med te vodi sicer tudi drugo mesto. Možnost napredovanja pa je tudi s tretjega mesta, a le če ostanejo med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi.