Švicarjem je umrla trava, čakajo na nadomestno

Pred prvenstvom so za potrebe švicarske reprezentance na štadionu četrtoligaša Stuttgarter Kickers pripravili novo travnato zelenico, a je ta hitro začela umirati, pogoji za igro pa so bili vse slabši.

»Korenine trave so na številnih mestih odmrle, v ponedeljek in torek bomo trenirali na pripravljalnem štadionu VFB Stuttgarta, ki je v dobrem stanju. po tekmi s Škotsko naj bi se vrnili na Stadion auf der Waldau, če bo nova zelenica v dobrem stanju, kar bomo še preverili,« so sporočili iz švicarske zveze.

Švicarski trener Murat Yakin ni zadovoljen s stanjem zelenice. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

V teh dneh namreč intenzivno poteka menjava zelenice, da bi se švicarska reprezentanca lahko vrnila v bazni tabor, menjavanje terena pa je pri igralcih reprezentance, ki je na prvi tekmi s 3:1 premagala Madžarsko, povzročilo kar nekaj negodovanja in slabe volje.