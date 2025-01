Florentino Perez bo vladal Madridu do leta 2029

Florentino Perez je bil na nedeljskih volitvah spet izvoljen za predsednika španskega nogometnega prvoligaša Real Madrida in bo to funkcijo opravljal do leta 2029. Sedeminsedemdesetletni poslovnež ni imel nobenega nasprotnika, potem ko je v začetku meseca sprožil volilni postopek.

»Z eno samo kandidaturo, ki jo je razglasila ta volilna komisija, in v skladu s 40. členom statuta kluba je upravni odbor Florentina Pereza razglasil za predsednika madridskega Reala,« so zapisali na spletni strani evropskega in španskega prvaka. Perez bo zdaj nastopil svoj peti zaporedni mandat na čelu kraljevega kluba in skupno sedmi. Prvič je bil predsednik med letoma 2000 in 2006, svoje drugo obdobje na mestu predsednika Reala pa je začel leta 2009. Real Madrid je objavil tudi nov upravni odbor, izvoljen na Bernabeuu.