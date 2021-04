Jan Oblak je videl največ golov letos

Izidi

Madridski Atletico se je na najboljši možni način vrnil v ritem zmag in izzivalcema, mestnemu tekmeecu Realu in sobotni zmagovalki španskega kraljevega pokala Barceloni ušel.Rdeče-beli so z drugo najvišjo ligaško zmago v sezoni s 5:0 premagali Eibar. Na začetku sezone so s 6:1 odpravili Granado. Kljub prepričljivi zmagi se je zdelo, da se bo Atletico mučil tudi v 31. prvenstveni tekmi v tej sezoni. A Madridčanom se je odprlo v najboljšem možnem trenutku. Ob koncu polčasa je bil strelec za zanesljivo vodstvo in mirno nadaljevanje(42., 44.).V drugem polčasu sta enajst čudežnih minut zaokrožila(49),(53.), ki je dosegel še peti gol (68.) za prvo letošnjo petardo moštva. Slovenski vratar je že 15. ostal nepremegan.Iz ozadja še naprej na svpojo priložnost čaka Sevilla, ki je na težkem gostovanju v San Sebastianu prišla do zmage /2:1), Real Madrid zvečer gostuje pri Getafeju, Barcelona pa bo tekmo 33. kola proti Granadi igrala 29. t. m.Atletico Madrid : Eibar 5:0Sociedad : Sevilla 1:2Alaves : Huesca 1:0Betis : ValenciaCadiz : Celta VigoGetafe Real MadridLevante : Villarreal