Junak belega baleta: Edino logično je, da napreduje Real

Dvoboj madridskega Reala in Manchester Cityja je marsikdo označil za finale pred finalom, prva tekma je napovedi upravičila, povratna precej manj. Beli balet je že v četrti minuti načel mrežo sinje modrih, nato se ni več oziral nazaj in s 3:1 ter skupno 6:3 potrdil napredovanje. Madridčani so bili vzhičeni, Pep Guardiola znova razočaran.

»Težko je, ko iz prve resne akcije tekmeca prejmeš zadetek, potem je bilo vse le še težje. Moramo se sprijazniti z rezultatom, Real je fantastična ekipa in zasluženo so napredovali,« je tekmecem zaploskal španski strateg.

Junak Reala je bil s tremi goli Kylian Mbappe: »Bila je odlična tekma, vedeli smo, da bomo pred domačimi navijači zelo močni. Manchester City je zahteven nasprotnik, a za nas je bilo edino logično, da bo napredoval Real. Zdaj moramo nadaljevati v tem slogu.«

Francoski napadalec se zaveda, da v Madridu štejejo le lovorike: »Želim si igrati za Real, dosegati gole in pisati zgodovino. Obdobje privajanja na novo okolje je končano, zdaj je čas, da pokažem svojo kakovost.«

S prikazanim je bil zadovoljen tudi Jude Bellingham, ki je v zadnjih dneh v primežu škandala zaradi neprimernega obnašanja do sodnika, v la ligi se bo hladil dve tekmi, v ligi prvakov pa je lahko igral: »Ključno je bilo, da dobro stojimo v obrambi in zdržimo prvi pritisk, potem smo se lahko sprostili. To je bil večer, ko smo lahko uživali v nogometu.«