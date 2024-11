Junak Oblak po zmagi: Razumem jezo Luisa Enriqueja

PSG je napadal, lomil Atletico, si ustvarjal priložnosti, vse tri točke pa so odpotovale v Madrid. Atletico se je rešil v izdihljajih tekme, ko je Angel Correa zadel za 2:1 in pomembno zmago, za katero je imel z osmimi obrambami, nekaj jih je bilo res vrhunskih, največ zaslug Jan Oblak.

»Nogomet je včasih tak, lahko igraš odlično tekmo in napadaš, pa ostaneš praznih rok, tako se nam je zgodilo proti Lillu. Povsem razumem, kako se počuti Luis Enrique (trener PSG, op. p), ker smo bili tudi mi že velikokrat v takšnem položaju. A verjamem, da se bo PSG brez težav uvrstil v izločilne boje, ker so odlično moštvo in igrajo zelo dobro,« je Oblak tekmecu priznal premoč na terenu.

FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Tri točke so bile za Atletico zelo dragocene. »Nogomet nas je nagradil za tri točke, ki smo jih izgubili proti Lillu. Mogoče ni izgledalo najlepše, a pristop, bojevitost in energija, s katero smo igrali, so bili odlični. Tako moramo delovati na vsaki tekmi,« je zaključil slovenski vratar.

Madridčani zdaj lažje dihajo, na četrti tekmi so prišli do druge zmage in so na repu moštev, ki bi se uvrstila v izločilne boje, če bi se sezona končala danes. A je ligaški del šele na polovici, na voljo pa za vse ekipe še po 12 točk.