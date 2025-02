Legendarni sodnik Collina predlaga spremembe pri izvajanju enajstmetrovk

Pierluigi Collina, eden najbolj priznanih nogometnih sodnikov vseh časov, je s svojo strogo, a pravično avtoriteto postal simbol sodniške odličnosti. Rojen je leta 1960 v Bologni. Sodil je na največjih svetovnih prizoriščih in bil med letoma 1998 in 2003 šestkrat zapored izbran za najboljšega sodnika na svetu.

Med vrhunci njegove kariere sta finale lige prvakov leta 1999 med Manchester Unitedom in Bayernom ter finale svetovnega prvenstva leta 2002, kjer sta se pomerili Brazilija in Nemčija. Po upokojitvi leta 2005 je ostal povezan z nogometom kot svetovalec sodniških združenj in član odborov pri Uefi in Fifi, od leta 2017 pa je glavni uradnik za sojenje pri evropski nogometni zvezi.

Collina je že vse od igralskih let znan po nepopustljivi zavzetosti za pravičnost in integriteto na igrišču. Njegova sposobnost odločanja v ključnih trenutkih je postavila standarde sodniškega poklica, še danes pa igra ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti nogometnega sojenja.

Predlog sprememb pri enajstmetrovkah

Collina je pred kratkim predstavil predlog, ki bi lahko bistveno spremenil izvajanje strelov z bele točke. Po njegovem mnenju trenutna pravila preveč favorizirajo napadalce, saj statistike kažejo, da je kar 75 odstotkov kazenskih strelov uspešno izvedenih.

Če vratar ubrani strel, lahko napadalec še vedno doseže zadetek iz druge priložnosti. FOTO: Paul Ellis/AFP

Eden ključnih problemov je možnost odbitka – če vratar ubrani strel, lahko napadalec še vedno doseže zadetek iz druge priložnosti. Collina meni, da to daje napadalcem nesorazmerno prednost in da bi morali imeti vratarji enake možnosti pri branjenju kazenskih strelov.

Rešitev, ki jo predlaga, je pravilo »enega strela« – če napadalec zgreši ali vratar ubrani strel, bi se igra nadaljevala z udarcem od vrat, brez možnosti za odbitek. To bi po njegovem mnenju povečalo pravičnost za vratarje in zmanjšalo kaos okoli kazenskega prostora, saj bi igralci vedeli, da nimajo dodatne priložnosti za zadetek.

Collina je svoj predlog že predstavil Mednarodnemu odboru za nogometna pravila (IFAB), ki bedi nad spremembami nogometnih pravil. Čeprav uradne odločitve še ni, je ideja sprožila burno razpravo med strokovnjaki in javnostjo.

Kakšne bi bile posledice spremembe?

Če bi bilo Collinovo pravilo sprejeto, bi to pomenilo bistveno spremembo v dinamiki igre. Trenutno imajo napadalci možnost izkoristiti odbitke po obrambi vratarja, s pravilom »enega strela« bi bila ta priložnost odpravljena.

Če bi bilo Collinovo pravilo sprejeto, bi to pomenilo bistveno spremembo v dinamiki igre. FOTO: Pascal Lauener/Reuters

Tudi gneče v kazenskem prostoru zaradi pričakovanja morebitnega odbitka ne bi bilo več, saj ta neredko povzroči nejasnosti in nepotrebne spore.

Mnenja o predlogu so deljena. Podporniki trdijo, da bi pravilo povečalo ravnotežje med napadalci in vratarji ter izboljšalo poštenost igre. Nasprotniki pa menijo, da bi sprememba zmanjšala število zadetkov in s tem razburljivost tekem.

Ne glede na razdeljena mnenja pa Collinov predlog odpira ključno vprašanje – kako lahko pravila igre vplivajo na dinamiko nogometa in ali bi morale biti spremembe usmerjene v večjo pravičnost ali večjo atraktivnost. IFAB bo moral sprejeti odločitev, ali bo nogomet res potreboval tako korenito spremembo.