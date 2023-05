Maribor je že izgubil jokerja, upanja o lovoriki, ki jo Olimpija že ima, še ni

V nadaljevanju preberite:

»To bo praznik nogometa,« je sobotni spektakel v Celju napovedal trener Maribora Damir Krznar. »To je šov za navijače,« mu je odvrnil trener Olimpija Albert Riera. Vse in vsi so nared za veliki finale pokalnega tekmovanja, v katerem bo Olimpija še polepšati sijajno sezono, Maribor pa popraviti povprečno ali slabo. V obeh taborih napovedujejo napadalno tekmo, oba kapetana, Olimpijin Timi Max Elšnik, in Mariborov Martin Milec, pa imata tudi sosedski interni dvoboj. In kaj pravijo glavni akterji pokalne bitke?