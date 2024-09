Matjaž Kek odslužil kazen na rojstni dan, darilo sledi v Stožicah?

V nadaljevanju preberite:

Napočil je dan za prvo zmago slovenske nogometne reprezentance – po šestih neodločenih izidih. Tako je mogoče sklepati pred nocojšnjo (20.45) tekmo Uefine lige narodov med našo vrsto in Kazahstanom. Po prestani kazni se bo vrnil na klop današnji slavljenec, selektor Matjaž Kek, delne spremembe bodo zavele tudi v enajsterici gostiteljev, ki so v petek odprli sezono z remijem proti Norveški.

Bolgarija (1:1), Danska (1:1), Srbija (1:1), Anglija (0:0), Portugalska (0:0; 1:0 po 11-m), Avstrija (1:1) – te izide je od junija nanizala izbrana vrsta Slovenije. Selektor Kek in igralci merijo na prvo mesto v skupini lige narodov B3, v kateri tekmujejo še Kazahstan, Avstrija in Norveška, toda pot do vrha je znana – čim manj remijev.

Morebitne tri točke pred 10.000 gledalci, kolikor jih pričakujejo, bi bile vredne zlata. Slovenijo namreč čaka oktobra izjemno zahtevno paketno gostovanje, največji logistični izziv v ciklusu, saj bo gostovala v Oslu in Almatiju. Več v članku, kot tudi odgovor na vprašanje, koga naj bi poslal v ogenj Kek in kaj ni dobro delovalo na tekmi z Avstrijo in bi bilo treba čim prej popraviti.