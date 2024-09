Med navijači Chelseaja raste optimizem, padel še en londonski tekmec

Za privrženci Chelseaja je nekaj turbolentnih let, po prihodu ameriških lastnikov se večkrat zdi, da na nogometni tržnici poteze londonskih modrih nimajo repa in glave. A nekaj je bilo vendarle posrečenih nakupov, zelo mlada ekipa pa počasi dobiva prave obrise moštva, ki se bo borilo vsaj za ligo prvakov. Na peti tekmi nove sezone angleškega prvenstva so West Ham premagali s 3:0.

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Dvakrat je zadel Nicolas Jackson, napadalec, ki je bil lani pogosto na udari kritik, saj je kot po tekočem traku zapravljal izjemne priložnosti. V tej sezoni je Jackson naravnal merilne naprave, za prvi gol je žogo iz težkega položaja z leve strani poslal med nogama domačega vratarja Alphonsa Areole, ob drugem zadetku je lepo podajo v prostor kronal s prefinjenim strelom z zunajnim delom stopala.

Nato je Chelsea stopil nekoliko nazaj in dovolil West Hamu, da je nekajkrat ogrozil Roberta Sancheza, vse dvome o zmagovalcu pa je razblinil Cole Palmer takoj po začetku drugega polčasa. Glavni derbi petega kola bo na sporedu jutri ob 17.30, ko se bosta udarila glavna kandidata za naslov prvaka Arsenal in Manchester City.